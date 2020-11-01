Satmak istediği otomobilinin çalıntı olduğunu ekspertizde öğrendi - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine firmaya gelen polis, otomobilin şasi numarasının değiştirilmiş olduğunu tespit etti.

Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki ekspertiz firmasına götürülen otomobilin, yapılan kontrolde çalıntı olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce başka bir ilden ekspertiz yaptırarak otomobil satın alan H.Ü, otomobilini F.Y'ye satmak istedi.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde otomobilini satmak isteyen kişi, ekspertiz için gittiği firmada otomobilinin çalıntı olduğunu öğrendi.

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