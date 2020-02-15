Satmaya çalıştıkları cep telefonu ölen kişiye ait çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Satmaya çalıştıkları cep telefonu ölen kişiye ait çıktı - Son Dakika

Satmaya çalıştıkları cep telefonu ölen kişiye ait çıktı

6 saat önce

ANTALYA'da, satmaya çalıştıkları cep telefonunun 1.5 ay önce pansiyonda ölü bulunan kişiye ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından, D.K ve İ.O., gözaltına alındı.

Satmaya çalıştıkları cep telefonu ölen kişiye ait çıktı, System.String[]

ANTALYA'da, satmaya çalıştıkları cep telefonunun 1.5 ay önce pansiyonda ölü bulunan kişiye ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından, D.K ve İ.O., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, mağazalara cep telefonu satmaya çalışan D.K. ve İ.Ö.'den şüphelenerek, telefonu nerden aldıklarını ve faturasının olup olmadığını sordu. Faturası olmayan telefonu incelemeye alan polis ekipleri, yapılan çalışma sonucunda telefonun Mustafa İlaslan'a ait olduğunu belirledi. İlaslan'a ulaşamayınca kardeşini arayan ekipler, Mustafa İlaslan'ın yaklaşık 1.5 ay önce pansiyonda ölü bulunduğunu öğrendi. Tolga İlaslan, ağabeyinin Antalya'ya geldiğinde yanında cep telefonu ile 30 bin lira parasının olduğunu; bunların ölmeden önce çalınmış olabileceğini söyledi.Tolga İlaslan'ın abisinin cenazesinden sonra hırsızlık olayı ile ilgili Yenikapı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğu belirtildi. D.K. ve İ.Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
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