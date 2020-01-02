'Satmıyorum, içiyorum' dedi ancak toksikoloji raporu ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Satmıyorum, içiyorum' dedi ancak toksikoloji raporu ele verdi - Son Dakika

'Satmıyorum, içiyorum' dedi ancak toksikoloji raporu ele verdi

6 saat önce

Manavgat'ta polisin 1,3 gram eroin ve 1.9 gram metamfetamin ile yakaladığı Ahmet N. (35), uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

'Satmıyorum, içiyorum' dedi ancak toksikoloji raporu ele verdi, System.String[]

Manavgat'ta polisin 1,3 gram eroin ve 1.9 gram metamfetamin ile yakaladığı Ahmet N. (35), uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Polisteki sorgusunda uyuşturucuyu kullandığını iddia eden Ahmet N., toksikoloji raporunda eroine rastlanılmaması sebebiyle Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.


Manavgat'ta 17 Haziran 2019 tarihinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bulunan ve bir otelde terzilik yaptığı belirlenen Ahmet N.'nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 1,3 gram eroin ve 1,9 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ahmet N., Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söylerken sevk edildiği Manavgat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Ahmet N.'nin uyuşturucu madde satmadığı, uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kullanmak için üzerinde yakalanan uyuşturucu maddeleri 500 liraya aldığını söylediği belirtilerek, 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.


İddianame Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava görüldü. 2011 yılından beri uyuşturucu kullandığını belirten Ahmet N., Mardin'den kan davası nedeniyle Manavgat'a geldiğini ve bir otelde terzi olarak çalıştığını söyledi. Ahmet N., "Ben uyuşturucu maddeleri yakalandığım pazar günü Antalya'dan aldım. Aldığım şahsı ismen bilmiyorum. 10 gram eroin, 4 gram kristal karşılığında 500 TL para verdim ama zaten aldığım miktar daha da düşükmüş. Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım, temin etmedim, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim" dedi.


Davayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin içinde eroin maddesinin de bulunması nedeniyle cezada artırım yapılması gerektiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme sanığa uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 1250 gün karşılığı 25 bin lira adli para cezası verdi. - ANTALYA

Manavgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız
Yılbaşı gecesi 'görüntülü pazarlık' korkunç bitti! Genç adam evinde ölü bulundu Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
20:19 Rahatsız Edici Karikatürlerle Toplumumuzu Eleştiren Çizer - Son Dakika Haber
20:10 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - AK Parti Ankara Milletvekili İşler - Son Dakika Haber
20:07 Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı - Son Dakika Haber
20:05 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - CHP Grup Başkanvekili Özkoç (2) - Son Dakika Haber
19:55 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika Haber
19:48 Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler - Son Dakika Haber
18:54 Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:25:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Satmıyorum, içiyorum' dedi ancak toksikoloji raporu ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]