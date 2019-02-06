Şatoda Geleceğin Piyanistleri Sahne Aldı
1 saat önce
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve büyükleri masal kahramanlarıyla buluşturduğu Masal Şatosu'nda klasik müzik dinletileri devam ediyor.
Şatoda Müzik etkinliklerinin bu haftaki programında geleceğin piyanistleri muhteşem bir konsere imza attı.
Masal Şatosu'nun bu haftaki oda müziği etkinliğinde Lilian Tonella Tüzün'ün öğrencileri genç piyanistler sahne aldı. Beril Can, Berker Yenigün, Kerem Tüzün, Tuana Tüzün, Sahra Sivriköz, Günseli Kuvvet ve Nazlıcan Erol'un sahne aldığı konserde, salonu dolduran 7'den 70'e müzikseverler güzel bir hafta sonu geçirdi. Mozart, Chopin, Brahms, Bach gibi dünyaca ünlü bestekarların eserlerini başarıyla seslendiren genç piyanistler konser sonunda ayakta alkışlandılar.
Şatoda Müzik etkinliklerinin çocukların klasik müzik eserlerini tanıması, öğrenmesi ve sevmesi için başlatıldığını belirten Şato Yetkilileri, sahnenin tüm müzisyenlere açık olduğunu belirttiler.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:46 Kaynak: Bültenler
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