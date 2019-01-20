Son Dakika Haberleri: Satranç: 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

Satranç: 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

12 dakika önce

2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı.

2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, organizasyona 78 ilden 2 bin 663 sporcunun katıldığını söyledi.

Tulay, sporcu aileleleri de dahil 7 bin kişiyi Antalya'da misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bir hafta sürecek şampiyonada, küçükler kategorisinde bin 920, yıldızlar kategorisinde 661 ve emektarlar kategorisinde ise 82 olmak üzere toplam 2 bin 663 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın açılış hamlesini TSF Başkanı Tulay, protokol üyeleriyle birlikte yaptı.

Organizasyon, 26 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:48 Kaynak: AA

serik, Antalya, Türkiye, Spor
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