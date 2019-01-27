Son Dakika Haberleri: Satranç: 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

Satranç: 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

10 dakika önce

Antalya'da düzenlenen "2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası" sona erdi.

Satranç: 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası, System.String[]
Antalya'da düzenlenen "2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası" sona erdi.

Türkiye Satranç federasyonu (TSF) tarafından Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve bir hafta süren şampiyonada, küçükler kategorisinde bin 920, yıldızlar kategorisinde 661 ve emektarlar kategorisinde de 82 olmak üzere 2 bin 663 sporcu mücadele etti.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, törende yaptığı konuşmada, geçmişte birçok TSF organizasyonunda bulunduğunu ve bu tür organizasyonların zorluklarını ve keyifli olduğunu bildiğini söyledi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay ise ülkenin her yerinden kazanmak ve satranç ailesine katılmak için gelen sporcuların canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Avrupa ve dünyada düzenlenen organizasyonlarla şampiyonaların geliştiğine dikkati çeken Tulay, "Çoğundan daha iyiyiz. Böyle nitelikli bir buluşmaya aracı olmak zordur. Hedeflerimizi yükselttik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Spor
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