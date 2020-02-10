Satranç alzheimerdan koruyor - Son Dakika
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Satranç alzheimerdan koruyor

7 saat önce

Kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda yer alan Satranç Atölyesi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

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Kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda yer alan Satranç Atölyesi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.


Cuma günleri düzenlenen ve 7'den 70'e vatandaşların katıldığı Satranç Atölyesi'ne katılan vatandaşlar, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de dikkat gelişimine katkıda bulunuyor. Satranç oynayan kişilerin, planlı hareket edebilme, hızlı, doğru ve çabuk düşünebilme ve olayları doğru yorumlayabilme yeteneğini kazandığını belirten yetkililer, satrancın kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkileyerek, geliştirdiğini söyledi.


Ayrıca satrancın kişilerin olumsuz yönlerini, eksikliğini veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkardığını da ifade eden yetkililer, zihni sürekli çalıştırdığı için ileri yaşlarda sıklıkla görülmeye başlayan alzheimer gibi hastalıkları önlediğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
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