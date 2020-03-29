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"Satranç çalışıyoruz" etkinliği başlıyor
6 saat önce
"Evde kal, satrançla kal" kampanyası kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Satranç çalışıyoruz" etkinliği, 31 Mart Salı günü saat 15.00'te başlayacak.
"Evde kal, satrançla kal" kampanyası kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Satranç çalışıyoruz" etkinliği, 31 Mart Salı günü saat 15.00'te başlayacak.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler kurulu tarafından hazırlanan etkinlikte, FM Yasin Emrah Yağız'ın sunumuyla "satranc.org.tr" adresinden 7-8 yaş çocuklar için çeşitli seviyelere hitaben konular işlenecek, sorular çözülecek ve oyunlar oynanacak.
İlk yayında taşların hareketi, saldırı ve savunma konuları üzerine kolaydan zora doğru alıştırmalar yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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