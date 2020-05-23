Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'dan bayram kutlaması

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tulay, mesajında, "Bu bayram, her günümüzün bayram olması, büyüklerimizin sağlığı ve uzun ömrü için fedakarlık yapma zamanı. Salgın süreci sona erdiğinde, büyüklerimizin ellerini öpeceğiz, küçüklerimizle kucaklaşacağız. Sağlık, sevgi ve huzur getirmesini diliyor, Ramazan Bayramımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramların federasyon tarafından hazırlanan birçok etkinlik ve organizasyonla kutlandığını belirten Tulay, şunları kaydetti:

"Mart ayında 'Evde satranç var" projesiyle 'Evde kal, satrançla kal' diyerek tüm Türkiye'ye seslendik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok özel bir 100. yıl kutlama programını hayata geçirdik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise en büyük online satranç turnuvasını düzenledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak yaktığı bağımsızlık ateşinin coşkusunu tüm Türkiye ile paylaştık. Ülkemizin 81 ilinden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcumuz aynı anda hamle yaptı."

Birlik ve beraberlik ruhuyla salgın sürecinde birçok projenin hayata geçirildiğini söyleyen Tulay, "Bir araya gelemediğimiz bu günlerde online dünyada sevincimizi, üzüntümüzü, hayallerimizi, geleceğe yönelik hedef ve projelerimizi paylaştık. Bir olduk, teslim olmadık, sosyal mesafe kurallarına uyarak dünyaya örnek olduk." şeklinde görüş belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sosyal mesafeyi korumaya devam etmenin önemine dikkati çeken Tulay, "Bizim bayramlarımız sevdiklerimizle buluşmak ve onlarla kucaklaşmak istediğimiz özel ve güzel günlerdir. Nice güzel, sağlıklı ve birlikte bayramlar görebilmek için bu bayramda evlerimizde kalıp, bayram sevincimizi evlerimizde yaşamalıyız. Sabırlı olmak ve sevgimizi uzaktan paylaşmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.