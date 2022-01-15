SPOR Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: Meclis'te 'bahçe satrancı' kuracağız - Son Dakika

Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: Meclis'te 'bahçe satrancı' kuracağız

Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, çocukların Meclis çatısı altında satranç oynamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Protokol kapsamında yüce Meclis'in içinde bir 'bahçe satrancı' kuracağız" dedi.

Meclis Tören Salonu'nda, "23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları" kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarihine ve işleyişine yönelik gençlerde farkındalık oluşturulması amacıyla başlayan turnuvanın ilkine, 7-8 yaş grubunda 14 ilden 48 sporcu katıldı. Şubat ve mart aylarında birer turnuva daha düzenlenecek. Her turnuvada 3 tur oynandıktan sonra ilk 6'ya girenler, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kapsamındaki final turnuvasında yarışma hakkı kazanacak. Bugünkü turnuva sonunda çocuklara, ödül olarak kupa ve madalyaları takdim edildikten sonra bazı hediyeler verilecek ve TBMM gezdirilecek.

KUMBUZOĞLU: SATRANÇ, BEYNİ VE AKLI KULLANMAYI GELİŞTİRİR

Turnuvanın açılışına, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay katıldı. TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, "Sevgili çocuklar, satranç çok önemli. Allah bize akıl verdi. Bu aklı ne kadar iyi kullanabilirsek hayat o kadar kolaylaşır. Bu sebeple bu satrancı ömrünüz boyunca hep masanızın üzerinde tutun. Hep satranç oynamalıyız çünkü satranç, beyni ve aklı kullanmayı geliştirir. Meclis'in her tarafında satrancı yaymaya başladık. Meclis'in ana gövdesini oluşturan bir alanda, koca bir satranç portresini yerleştireceğiz" dedi.

TULAY'DAN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ MÜJDESİ

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay da TBMM ile imzaladıkları protokol kapsamında turnuvanın düzenlendiğini vurguladı. Tulay, çocukların Meclis çatısı altında satranç oynamasının önemli olduğunu belirterek, "Protokol kapsamında yüce Meclis'in içerisinde bir 'bahçe satrancı' kuracağız. Yerini geçtiğimiz günlerde Sayın Meclis Genel Sekreteri ile tespit ettik. Ayrıca Meclis'te milletvekilleri ve personele yönelik satranç eğitim merkezini de hayata geçireceğiz. Planlarımız arasında 'Meclis Kupası'nı düzenlemek de var. Yakın bir zamanda Türkiye'nin en iyi satranççılarının buluşacağı bir 'Meclis Kupası'nı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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