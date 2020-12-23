Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: Türkiye'yi satranç ülkesi haline getirdik

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, yürüttükleri özel projeler ile Türkiye'yi satranç ülkesi haline getirdiklerini dile getirdi. Başkan Tulay, "Dokunduğumuz hayatları değiştirdik. Satranç sevgisini yaydık, hayalleri, hedefleri büyüttük. Altyapıya yaptığımız yatırımlarla geleceğe yatırım yaptık ve hızla büyüdük. Uluslararası arenada sayısız başarıya imza attık. Sadece sportif anlamda değil sporcularımızın özel hayatlarındaki başarılarına da katkı sağladık. Çok sayıda sporcumuz bugün satrançtaki başarılarından dolayı özel okullarda tam burslu olarak eğitimlerini sürdürüyorlar" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası'nın 15 yıllık ortaklığının kutlandığı etkinliğe, dünyaca ünlü satranç sporcusu 'kadın büyük usta' Judit Polgar da katıldı. 12 yaşında FIDE Top 100 listesine giren en genç sporcu unvanını kazanan, 16 yıl gibi uzun bir süre dünyanın bir numaralı kadın satranç oyuncusu olan, kariyeri boyunca Kasparov da dahil olmak üzere büyükustalar karşısında sayısız zafere imza atan Polgar, 7-18 yaş Türkiye Satranç Şampiyonu olan sporcu kızlarla simultane gösteri maçında bir araya geldi. Gülce Deniz Aktaş, Tuana Abak, Kayla Nil Zeybek, Rengin Aslan, Elvin Esma Büyük, Elif Zeren Yıldız, Ecrin Efsa Büyük, Gülenay Aydın, Gülce Nehir Kara, Azra Ece Koç, Defne Sade, Sude Hereklioğlu, Handenur Sahin, Esma Doğa Duran, Çisel Anaçoğlu, Safiye Öykü İnce, Hayrun Nisa Şahin, Büşra Özbek, Işıl Can ve Elif Naz Akat'tan oluşan başarılı kız sporcularla çekişmeli ve renkli bir mücadelenin sergilendiği özel karşılaşmaya ünlü satranç yorumcusu Uluslararası Usta Can Arduman da analizleriyle eşlik etti. Kız sporculardan Gülenay Aydın ve Eliz Naz Akat Büyükusta Polgar ile berabere kalmayı başaran sporcular oldu.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca; dünyada 9'uncu sırada yer alan Azerbaycanlı ünlü büyük usta Shakhriyar Mamedyarov ile Türkiye'nin en genç büyük ustalarından başarılı milli sporcu, 2019-2020 Türkiye Satranç Şampiyonu Vahap Şanal da heyecanla izlenen bir gösteri maçı gerçekleştirdi.SATRANÇ FEDERASYONU BAŞKANI TULAY: TÜRKİYE'Yİ SATRANÇ ÜLKESİ HALİNE GETİRDİK Türk satrancında son 15 yıla rakamlara bakıldığında bu işbirliğinin başarısının daha net ortaya çıktığını kaydeden Tulay, "2005 yılında 30 bin lisanslı sporcumuz vardı. Bugün ise Türk Satrancı, 952 bin 121 lisanslı sporcu ile tüm spor federasyonlarının önünde yer alıyor ve 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşma hedefimiz için de gün sayıyoruz. Antrenör sayımız 7 binden 86 bin 959'a, kulüp sayısı 600'den 2 bin 212'ye, hakem sayımız bin 738'den 11 bin 196'ya ulaştı. Ünvanlı sporcu sayımızı 39'dan 199'a çıkardık. Satrançta sporcuların yaşadığı en büyük onur olan 'Büyükusta' sayımız 1'den 12'ye ulaştı. Şu anda FIDE listesinde Türk satrancı 'Büyükusta'ların yanısıra 2 Kadın Büyükusta, 28 Uluslararası Usta, 5 kadın Uluslararası Usta, 70 FIDE Ustası, 15 Kadın FIDE Ustası, 43 Usta Adayı, 24 Kadın Usta ile temsil ediliyor. Bu süreçte 24 dünya şampiyonluğu, 30 dünya ikinciliği ve 38 dünya üçüncülüğünün yanı sıra 68 Avrupa şampiyonluğu, 67 Avrupa ikinciliği ve 55 Avrupa üçüncülüğü elde edildi. Uluslararası turnuvalarda toplam 490 madalya kazandık. 2012 yılında 42. Sırada tamamlandığımız Olimpiyatlarda 2016 yılında 6'ıncı olarak tarihimizin en önemli derecesini elde ettik. Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda A Milli Takımımız, dünya devlerinin karşısında sergiledikleri performansla, 'Invincible-Yenilmez Türkiye' dedirtti. Dünyanın satrançta en güçlü 5 ülkesi arasında yer aldık ve tarihi bir başarıya imza attık" ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası ile Türk satrancı adına doğru hamlede buluştuklarının altını çizen Tulay, "15 yıl boyunca çok güçlü ve iyi bir takım olduk. Satrancın değiştirdiği hayatlar, bu ülkenin aydınlık geleceği oluyor. Kurduğumuz bu önemli işbirliğinde en büyük başarımız da bu zaten. Bize verdikleri bu anlamlı destek nedeniyle Sayın Genel Müdürümüz Adnan Bali başta olmak üzere bu yolda emeği olan tüm Türkiye İş Bankası ekibine yürekten teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.