Satranç Federasyonu'ndan pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması - Son Dakika

Satranç Federasyonu'ndan pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Dünya Satranç Günü'nü özel bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor.

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Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Dünya Satranç Günü'nü özel bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor.

Pandemi sürecinde etkinliklerine ara vermeden devam eden TSF, Dünya Satranç Günü'nde de "Maske, Mesafe ve Hijyen" diyerek özel bir etkinliğe imza atıyor. T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla "Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap"(MMH) sloganıyla gerçekleşecek etkinlik, 20 Temmuz Pazartesi günü T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenecek.

"Her şeyden önce sağlık. Mesafemizi koruyarak hamlemizi yapacağız" diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Pandemi sürecinde çocuklarımız ve gençlerimiz ile dijital dünyada beraberdik. Faaliyetlerimize, etkinliklerimize ara vermeden devam ettik. Yeni normale döndüğümüz bu günlerde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak, Bakanlığımızın ve Federasyonumuzun Sağlık Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda satranç coşkusunu açık alanlara taşıyoruz. Lisanslı sporcularımız, büyük satranç ailemiz ve tüm Türkiye ile birlikte Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde Dünya Satranç Günü'nü yeni normalde, yeni koşullarda aynı coşku ile kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

KADIN BÜYÜKUSTADAN SİMÜLTANE GÖSTERİ

Etkinlikleri, turnuvaları, online eğitimleri ve online kampları ile pandemi sürecinin en etkin federasyonu olan TSF, yeni normalde ilkleri hayata geçirerek adından söz ettiriyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun uyarılarını da dikkate alarak düzenlenecek Dünya Satranç Günü etkinliğinde, Avrupa şampiyonu ve dünya gençler ikincisi Kadın Büyükusta(WGM) Kübra Öztürk, 15 sporcuya karşı simültane gösteri maçı yapacak.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Etkinlik için, TSF ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı her türlü sağlık önlemini aldı. Kadın Büyükusta Kübra Öztürk'ün gerçekleştireceği simültane gösteride sporcuların yer alacağı masalar üçlü gurup şekilde hazırlandı. Her grupta bulunan beş masa arasında en az 2 metre olacak şekilde mesafe konuldu.


- Ankara
Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Satranç Federasyonu'ndan pandemi koşullarına özel Dünya Satranç Günü kutlaması - Son Dakika Spor
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