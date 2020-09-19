Satranç Federasyonu'nun 'Sokakta Satranç Var' projesine ilgi büyük

Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF), bu yıl 6'ncı kez düzenlediği "Sokakta Satranç Var" projesi tüm heyecanı ile devam ediyor. Okulların açılmasıyla son bulacak etkinlik, pandemi döneminin tüm kurallarına dikkat edilerek, "Maskeni tak, mesafeni koru, hamleni yap" sloganıyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki satrançseverler birbirinden renkli görüntüler oluşturuyor. Balkonlardan sahillere, parklardan tarlalara kadar yurdun hemen her noktasına satranç sevgisini taşıyan vatandaşlar, heyecan dolu karşılaşmalara imza atıyor. Etkinliklere satrancın geleceği olacak miniklerden tecrübeli büyüklere kadar 7'den 70'e herkes katılıyor. Satrançseverler etkinliklerini kalabalıklara karışmadan, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor.