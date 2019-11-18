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Satranç finali Sivas'ta oynanacak

6 saat önce

Sivas'ta "Okul Sporları Satranç İl Birinciliği final müsabakaları" oynanacak.

Satranç finali Sivas'ta oynanacak, System.String[]

Sivas'ta "Okul Sporları Satranç İl Birinciliği final müsabakaları" oynanacak. 4-8 Mayıs 2020'de düzenlenecek olan final müsabakalarına birçok ilden binlerce sporcu katılacak.


Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okul Sporları Genel Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Sivas'ta "Okul Sporları Satranç İl Birinciliği final müsabakaları" oynanacak.


4-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda yapılacak olan final maçlarına kız-erkek sporcular katılacak.


4 Mayıs 2020 Pazartesi günü start alacak olan satranç final müsabakaları 3 kategoride gerçekleştirilecek. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde yapılacak olan final müsabakalarına birçok ilden binlerce sporcu katılım sağlayacak.


Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım ise, Sivas'ın önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacağını söyleyerek; "Okul sporları Türkiye Final yarışmaları 4-8 Mayıs 2020'de Sivas'ta yapılacaktır. İlimize hayırlı olsun öncelikle. Bu turnuva bizim için çok önemli. Hazırlıklara şimdiden başladık" dedi. - SİVAS

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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