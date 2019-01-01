Son Dakika Haberleri: Satranç İl Temsilciliği Tarafından Düzenlenen Türkiye Kupası Kayseri İl Birinciliği Tamamlandı

Satranç İl Temsilciliği Tarafından Düzenlenen Türkiye Kupası Kayseri İl Birinciliği Tamamlandı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Kupası Kayseri İl Birinciliğinin 5-6 ve 7. Tur müsabakaları hafta sonu yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Satranç İl Temsilciliği Tarafından Düzenlenen Türkiye Kupası Kayseri İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Kupası Kayseri İl Birinciliğinin 5-6 ve 7. Tur müsabakaları hafta sonu yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. 22-23 Aralık 2018 tarihleri arasında ilk 4 turun devamı olarak yapılan 5-6-7 tur müsabakalarında sporcular doğru hamleler için mücadele etti.

Sporcular, 5-6 ve 7. tur sonucunda dereceye girerek 26 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Türkiye Kupasında ilimizi temsil etmeyi hedefleyerek ter döktü.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edilirken, İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada derece alan sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi ve Antalya'da yapılacak olan Türkiye Kupasında ilimizi başarıyla temsil edeceklerine inandığını belirtti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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