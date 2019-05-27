Son Dakika Haberleri: Satranç'ın şampiyonu Menteşe Belediyesi

Satranç'ın şampiyonu Menteşe Belediyesi

1 saat önce

Menteşe Belediyesi Satranç Takımı Köyceğiz'de yapılan 2018-2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında 11 takımdan arasından birinci gelerek önemli bir başarıya imza attı.

Satranç'ın şampiyonu Menteşe Belediyesi, System.String[]
Menteşe Belediyesi Satranç Takımı Köyceğiz'de yapılan 2018-2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında 11 takımdan arasından birinci gelerek önemli bir başarıya imza attı.

Muğla satranç grubu şampiyonu takımı arayarak tebrik eden Başkan Gümüş, satranç sporcularına Konya'da yapılacak Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.

2018-2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında Menteşe Belediyesi Satranç Takımı birinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Satranç Takımı ikinci, Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Satranç takımı üçüncü oldu. Sonuçlara göre, Menteşe Belediyesi Satranç Takımı ile Büyükşehir Belediyesi Satranç takımı Konya'da yapılacak Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:32 Kaynak: İHA
Spor
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