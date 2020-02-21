Bilecik İl Satranç Temsilciliği tarafından organize edilen satranç müsabakaları sona erdi.



Bilecik İl Satranç Temsilciliği tarafından organize edilen ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği küçük ve minik satranç yarışmaları, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen final müsabakalarıyla sona erdi. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu tarafından takdim edildi. - BİLECİK