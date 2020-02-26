Satranç projesi Karesi 'de hayat buluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Satranç projesi Karesi 'de hayat buluyor - Son Dakika Spor

Satranç projesi Karesi 'de hayat buluyor

7 saat önce

Karesi ilçesinde Kaymakamlık, Karesi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında 'Karesi'de Satranç' projesi devam ediyor.

Satranç projesi Karesi 'de hayat buluyor, System.String[]

Karesi ilçesinde Kaymakamlık, Karesi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığında 'Karesi'de Satranç' projesi devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İlkokulu 1.sınıf ilkokul öğrencilerine satranç takımı hediye edildi.


Balıkesir Valiliğinin Sporda yetenek 10'la Gelecek Projesi kapsamında, çocukların satranç sporu ile tanışması ve bu sporun tabana yayılmasını sağlamak amacıyla Karesi ilçesinde bulunan okullarda 3 yıldır devam eden satranç atağı devam ediyor.


Karesi İlçesinde başlayan 'Doğru Hamlede Buluşalım' projesi Balıkesir'de birçok ilçeye örnek olan çok başarılı bir proje oldu. Proje kapsamında Karesi'de ilkokullarda eğitim gören 1.sınıf öğrencilerine Karesi Belediyesi tarafından alınan satranç takımlarının dağıtımı Sakarya İlkokulundan başladı ve diğer okullarda da dağıtımı devam ediyor. Çocuklara satranç takımları yanında futbol, basketbol, voleybol, hentbol topu, badminton, masa tenisi, bocce, dart, huni, yelek, kapak, antrenman merdiveni, halka gibi spor malzemesi desteği de sağlanıyor.


Proje kapsamında Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir; malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "eğitim öğretimin sadece ders olmadığını, spor, kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri ile bir bütün olduğunu, Karesi ilçemizde çocuklarımız ve gençlerin için spor, kültür, sanat ve sosyal faaliyetlerde belediyelerimiz, kurumlarımız ile birlikte üzerimize düşen görevi yapmaya ve katkı sağlamaya çalıştıklarını" ve bu özverili çalışmanın neticesinde Karesi ilçemizde okullarımız okul spor faaliyetlerinde tüm branşlarda önemli dereceler elde ettikler" dedi.


Başkan Orkan, "Spor ve eğitime desteklerimiz artarak devam edecek"


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da, "Karesi Belediyesi olarak sadece alt ve üst yapı hizmetleri değil, sosyal, kültürel, sportif ve eğitim çalışmaları da önceliğimiz. Bu kapsamda spor ve zeka oyunlarıyla ilçemizde sağlıklı nesillerin yetişmesi için diğer kurumlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Belediye olarak bizlerde çocuklarımıza spor malzemeleri yanında satranç takımları da armağan ediyoruz. Bizim için geleceğimiz olan çocuklarımız değerli ve önemli. Spor ve eğitime desteklerimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.


Proje ile çocuklar Satranç branşında lisanslı sporcu olup, okullarında yapılan satranç turnuvasına katılarak, dereceye giren öğrenciler okullarını temsilen Nisan ayında Karesi ilçesi Sporda Yetenek 10'la Gelecek "Karesi Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Turnuvasına" katılacaklar.


Programa Kaymakam Abdulkadir Demir, Karesi Belediyesi Başkanı Dinçer Orkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, öğrermen ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

Kaymakamlık, Balıkesir, Karesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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