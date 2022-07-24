Satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı - Son Dakika
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Satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı

24.07.2022 23:00
Satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı

Rusya'daki bir maç sırasında satranç robotu krizi yaşandı. Yedi yaşındaki rakibini tutup bırakmayan robot, çocuğun parmağını kırdı.

Moskova'da yapılan bir satranç turnuvasında ilginç anlar yaşandı. 7 yaşındaki çocuğun parmağını satranç taşı zanneden robot, hamle yapmak isterken çocuğun parmağı kırdı. Turnuvadaki görevliler, çocuğun parmağını son anda kurtarırken, oyun robotuyla ilgili soruşturma açıldı.

Robot, çocuğun parmağını satranç taşı zannetti

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev tarafından doğrulanan olay, sosyal medyada viral olmayı başardı. Rusya'daki kullanıcılar tarafından paylaşılan ve şu anda erişimi kısıtlanan bir video, satranç robotunun çocuğun parmağını nasıl tuttuğunu gösteriyordu.

Satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı

Videoya göre robot, satranç taşı için hamle yapmak isterken yedi yaşındaki çocuğun parmağını tuttu. Federasyon Başkanı Sergey Lazarev konuyla ilgili verdiği röportajda, "Robot çocuğun parmağını kırdı. Bu elbette kötü" ifadelerini kullandı. Ancak daha önce benzer bir "yanlış anlaşılmaya" yol açmadığını söyledi.

İnsansı robot konusunda dev adım!

Rusya'daki haber kaynaklarından gelen olayda, yedi yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastaneye götürülüp parmağı alçıya alındıktan sonra, diğer maçlarda oynamaya devam etti.

Kazayla ilgili oyun robotu için inceleme başlatan Moskova Federasyonu, robotun geliştiricisiyle birlikte çalıştıklarını söyledi. Robotun diğer maçlarda kullanılıp kullanılmadığı ise şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Moskova, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı - Son Dakika

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