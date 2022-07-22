Rusya'da korkutan olay! Satranç robotu, turnuvada rakibi olan 7 yaşındaki çocuğun parmağını kırdı - Son Dakika
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Rusya'da korkutan olay! Satranç robotu, turnuvada rakibi olan 7 yaşındaki çocuğun parmağını kırdı

22.07.2022 15:28

Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan bir satranç turnuvasında, hamle sırası robottayken taşlara dokunan bir çocuğun parmağı ezildi. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan 7 yaşındaki çocuğun parmağı kırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir satranç turnuvasında ilginç bir olay yaşandı. Satranç oynaması için geliştirilen robotik kol hamle yaptığı sırada beklemeyip oynamaya devam eden çocuğun parmağını ezdi.

PARMAĞI KIRILDI

Parmağı bir süre robotun altında kalan 7 yaşındaki çocuk, izleyicilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. Çocuğun parmağının kırıldığı ve alçıya alındıktan sonra turnuvayı tamamladığı öğrenildi.

"ROBOTU BEKLEMESİ GEREKİYORDU"

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev gazetecilere yaptığı açıklamada, robotun federasyona ait olmadığını ve kiralandığını belirterek üretici firmanın bu tür olayların yaşanma ihtimalini göz ardı etmiş göründüğünü söyledi. Lazarev, "Çocuk bir hamle yaptı ve karşı hamle yapması için robotu beklemesi gerekiyordu. Ancak acele etti ve robot parmağını yakaladı" dedi.

Çocuğun ailesinin olayla ilgili Moskova savcılığına başvurmaya karar verdiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Moskova, Çocuk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da korkutan olay! Satranç robotu, turnuvada rakibi olan 7 yaşındaki çocuğun parmağını kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da korkutan olay! Satranç robotu, turnuvada rakibi olan 7 yaşındaki çocuğun parmağını kırdı - Son Dakika
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