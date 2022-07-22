Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi - Son Dakika
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Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi

22.07.2022 15:34

- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi Rusya'da bir satranç turnuvasında oyun sırası satranç robotundayken hamle yapmaya çalışan çocuğun parmağı ezildi.

- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi

MOSKOVA - Rusya'da bir satranç turnuvasında oyun sırası satranç robotundayken hamle yapmaya çalışan çocuğun parmağı ezildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir satranç turnuvasında ilginç bir olay yaşandı. Satranç oynaması için geliştirilen robotik kol hamle yaptığı sırada beklemeyip oynamaya devam eden çocuğun parmağını ezdi. Parmağı bir süre robotun altında kalan 7 yaşındaki çocuk, izleyicilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. Çocuğun parmağının kırıldığı ve alçıya alındıktan sonra turnuvayı tamamladığı öğrenildi.

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev gazetecilere yaptığı açıklamada, robotun federasyona ait olmadığını ve kiralandığını belirterek üretici firmanın bu tür olayların yaşanma ihtimalini göz ardı etmiş göründüğünü söyledi. Lazarev, "Çocuk bir hamle yaptı ve karşı hamle yapması için robotu beklemesi gerekiyordu. Ancak acele etti ve robot parmağını yakaladı" dedi.

Çocuğun ailesinin olayla ilgili Moskova savcılığına başvurmaya karar verdiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Moskova, Çocuk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi - Son Dakika

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