Satranç şampiyonasında kupa sevinci

Kütahya'nın Simav ilçesinden, Kütahya Okul Sporları Online Satranç Turnuvası il elemelerine katılan Simavlı satranç oyuncuları, birincilik madalyalarını alarak kupa sevinci yaşadı.

Kütahya okul sporları online satranç turnuvası il elemeleri sonunda, Simav Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu öğrencileri minik erkekler kategorisinde Fatih Günaydın, Mustafa Bera Sunal ve Ali Kerem Aydınalp birinci olurken, minik kızlar kategorisinde Beren kamer, Zeynep, Sude Sevinç ve Afra Yüksel birincilik madalyalarını ve kupalarını aldılar. Aynı anda 60 öğrencinin satranç müsabakası yapabildiği bir salona sahip olan Simav Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu'nda, öğretmenler Veysi Genel, Abdullah Pamuk ve Ahmet Sarıdayı tarafından satranç eğitimi verilen 65 kayıtlı öğrenci ile 21 lisanslı satranç sporcusu öğrenci bulunuyor. Kütahya okul sporları online satranç turnuvası il elemeleri sonunda, minik erkekler kategorisinde dereceye giren birincilik madalyalı Fatih Günaydın, 3 yıldır satranç kursu gördüğünü ve evde kendini geliştirmeye çalıştığını belirtti. 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Fatih Günaydın, "Hedefim, satrançta Türkiye şampiyonu olmak ve ülkemi uluslar arası turnuvalarda temsil etmek. Derslerinde başarılı olmaları için, arkadaşlarıma satranç oynamayı tavsiye ediyorum" diye konuştu. Kütahya okul sporları online satranç turnuvası il elemeleri sonunda, minik kızlar kategorisinde dereceye giren birincilik madalyalı Beren Kamer, "3 yıldan bu yana satranç oynuyorum, her gün evde çalışıyorum. Hedefim, Türkiye satranç şampiyonalarına katılmak, Milli satranç takımına girerek ülkemi uluslar arası alanda temsil etmek" şeklinde konuştu

Öğretmen Veysi Genel: "Türkiye şampiyonu olan Vahap Şanal gibi sporcuları yetiştirmek istiyoruz"

Simav Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu öğretmeni ve lisanslı satranç eğitimcisi Veysi Genel, satranç sporunu öncelikle kendilerinin çok sevdiğini ve öğrencilerine de bu sporu sevdirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Öğretmen Veysi Genel, "Çocuklarımız duygusal olarak en başta satranç'ı sevdiler. Bölgemizdeki tüm turnuvalara katılarak önemli dereceler elde ettik. Son olarak, Kütahya okul sporları online satranç turnuvası il elemelerinde her iki branşta da il birinciliğini alarak bizleri çok mutlu ettiler. Bundan sonra da hedeflerimiz sporcularımızı satranç Milli takımında görmek, satrançta Türkiye şampiyonu olan Vahap Şanal gibi sporcuları yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Satranç sporunda sürdürebilirlik sağladık. Bu sebeple alttan gelen öğrencilerimiz de satranç oynamak istiyor. Satranç sporu sayesinde, okullardaki disiplin sorunlarını en aza indirdik. Satranç sporunu yapan öğrencilerimizin derslerde daha başarılı olduğunu gözlemledik. Sporcu öğrencilerimiz karar verme aşamasında, her konuda daha olgun davranıyorlar. Kişilik gelişimlerine de çok önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA