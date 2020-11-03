Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti - Son Dakika

Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti

03.11.2020 12:57

Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti 3 yaşında retina kanserinden gözünü kaybeden, aynı yıl bacağında çıkan kanseri de yenen 18 yaşındaki Büşra, hastanede tanıştığı satrançta Türkiye ikincisi oldu Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki görme engelli Büşra Öztürk, 3...

Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti

3 yaşında retina kanserinden gözünü kaybeden, aynı yıl bacağında çıkan kanseri de yenen 18 yaşındaki Büşra, hastanede tanıştığı satrançta Türkiye ikincisi oldu

OSMANİYE - Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki görme engelli Büşra Öztürk, 3 yaşında retina kanserinden gözünü kaybetti, aynı yıl bacağında çıkan kanseri de yendi. Genç kız küçük yaşta hastanede bir hemşirenin hediye ettiği satranç takımı ile tanıştığı satrançta Türkiye ikincisi oldu.

Osmaniye'de yaşayan Büşra Öztürk'ü 3 yaşındayken gözünde oluşan parlamadan dolayı annesi hastaneye götürdü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Büşra'ya retina kanseri teşhisi konuldu. Kanserden dolayı kemoterapi ve ışın tedavisi alan Büşra'nın sağ gözü kurtarılamayarak ameliyatla alındı. Tam kanseri atlatıyorken Büşra'nın bacağında da tümör tespit edildi. Aynı anda iki ayrı kanser türüne yakalanan Büşra Öztürk, uzun süre koma halinde kaldı. Doktorların umudu kestiği küçük kız daha sonra iki kanseri de yenerek hayata tutundu. Ancak kanser tedavisi için yoğun şekilde aldığı kemoterapi ve ışın tedavisi sonrası kulaklarında işitme kaybı başladı, sağ göz çukuru ise yaşı ilerledikçe içine çöktü. 5-6 yaşlarında Balcalı Hastanesinde tedavideyken, kendisiyle ilgilenen bir hemşire Büşra'ya satranç takımı hediye etti. O yaşlarda satranç oynamaya başlayan Büşra Öztürk, henüz 12 yaşındayken katıldığı satranç turnuvasında Osmaniye üçüncüsü oldu. Daha sonraki yıllarda yine turnuvaya katılan Büşra her yıl Osmaniye birincisi olarak kupa aldı. Başta Antalya ve Ankara gibi büyük şehirlerde yapılan birçok ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarına katılan Büşra Öztürk son olarak Antalya'da yapılan Görme Engelli Kadınlar Satranç Turnuvasında Türkiye ikincisi oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Büşra Öztürk ikinci üniversite olarak da Eskişehir Üniversitesi Adalet Bölümünü okuyor.

Büşra Öztürk azmi sayesinde başardığını ifade ederek, "İki buçuk yaşımda kansere yakalandım. Göz retinamın içinde kanser tespit edildi. Ardından aynı yıl bacağımda kanser hücresi ortaya çıktı. Kanseri yenmeyi başardım. İlk defa hastane odasında bir hemşire abla bana satranç takımı hediye etmişti. O sayede satrançla tanıştım. 12 yaşımda Osmaniye genelinde yapılan turnuvada il 3'üncüsü oldum. Daha sonraki yıllarda yine Osmaniye'de ki turnuvalara katıldım ve hep il birincisi oldum. Daha sonra Antalya ve Ankara'da turnuvalara katıldım. Türkiye ikincisi oldum. Sağ gözüm alındı protez takıldı. Göz çukurumda çökme var. Şu anda iki ayrı üniversitede öğrenciyim. Kitaplarım pahalı, Ben bu konuda bana yardımcı olacak hayırseverlerden yardım istiyorum. Ayrıca gözümün en azından düzeltilmesi için yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Büşra Öztürk'ün annesi Sefa İla ise "Kızım Büşra Öztürk 2 yaşlarında gözünden kanser hastalığına yakalandı. Aynı yıl bacağında da kanser çıktı. Hem kemoterapi hem ışın tedavisi aldı. Bu yüzden çok yıprandı. Yoğun bakımda kaldı. Kızımın %80 öleceğini söylediler. Allah'ın mucizesi ile kızım hayatta kaldı. Balcalı Hastanesinde hemşire hanımın hediye ettiği satranç takımı sayesinde satranç oynamaya başladı. Kendi kendine öğrendi. Allah'a şükür şu anda Türkiye ikinciliğine kadar yükseldi. Uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek" dedi.

Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti
Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti
Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti
Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti

Görme Engelli, Büşra Öztürk, Osmaniye, Kız, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Alanya'da yaklaşık 38 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu, 1 kişi hayatını kaybetti Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından rehin tutuldu Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun         
12:35
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu Eski Fenerbahçeli Van der Wiel, panik atak rahatsızlığı yaşadığını duyurdu         
11:41
Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti         
11:24
Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne         
11:07
İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu         
10:54
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi bayıltana kadar dövdü Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tartıştığı kişiyi bayıltana kadar dövdü         
10:43
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı Burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı         
10:33
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı         
09:52
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu İki esnafın tadilat kavgası sokağa taştı, yumruklar havada uçuştu         
09:15
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 13:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei