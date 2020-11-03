Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti - Son Dakika

Satranç şampiyonu görme engelli kız iki defa kanseri de şah mat etti

3 yaşında retina kanserinden gözünü kaybeden, aynı yıl bacağında çıkan kanseri de yenen 18 yaşındaki Büşra, hastanede tanıştığı satrançta Türkiye ikincisi oldu

OSMANİYE - Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki görme engelli Büşra Öztürk, 3 yaşında retina kanserinden gözünü kaybetti, aynı yıl bacağında çıkan kanseri de yendi. Genç kız küçük yaşta hastanede bir hemşirenin hediye ettiği satranç takımı ile tanıştığı satrançta Türkiye ikincisi oldu.

Osmaniye'de yaşayan Büşra Öztürk'ü 3 yaşındayken gözünde oluşan parlamadan dolayı annesi hastaneye götürdü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Büşra'ya retina kanseri teşhisi konuldu. Kanserden dolayı kemoterapi ve ışın tedavisi alan Büşra'nın sağ gözü kurtarılamayarak ameliyatla alındı. Tam kanseri atlatıyorken Büşra'nın bacağında da tümör tespit edildi. Aynı anda iki ayrı kanser türüne yakalanan Büşra Öztürk, uzun süre koma halinde kaldı. Doktorların umudu kestiği küçük kız daha sonra iki kanseri de yenerek hayata tutundu. Ancak kanser tedavisi için yoğun şekilde aldığı kemoterapi ve ışın tedavisi sonrası kulaklarında işitme kaybı başladı, sağ göz çukuru ise yaşı ilerledikçe içine çöktü. 5-6 yaşlarında Balcalı Hastanesinde tedavideyken, kendisiyle ilgilenen bir hemşire Büşra'ya satranç takımı hediye etti. O yaşlarda satranç oynamaya başlayan Büşra Öztürk, henüz 12 yaşındayken katıldığı satranç turnuvasında Osmaniye üçüncüsü oldu. Daha sonraki yıllarda yine turnuvaya katılan Büşra her yıl Osmaniye birincisi olarak kupa aldı. Başta Antalya ve Ankara gibi büyük şehirlerde yapılan birçok ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarına katılan Büşra Öztürk son olarak Antalya'da yapılan Görme Engelli Kadınlar Satranç Turnuvasında Türkiye ikincisi oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Büşra Öztürk ikinci üniversite olarak da Eskişehir Üniversitesi Adalet Bölümünü okuyor.

Büşra Öztürk azmi sayesinde başardığını ifade ederek, "İki buçuk yaşımda kansere yakalandım. Göz retinamın içinde kanser tespit edildi. Ardından aynı yıl bacağımda kanser hücresi ortaya çıktı. Kanseri yenmeyi başardım. İlk defa hastane odasında bir hemşire abla bana satranç takımı hediye etmişti. O sayede satrançla tanıştım. 12 yaşımda Osmaniye genelinde yapılan turnuvada il 3'üncüsü oldum. Daha sonraki yıllarda yine Osmaniye'de ki turnuvalara katıldım ve hep il birincisi oldum. Daha sonra Antalya ve Ankara'da turnuvalara katıldım. Türkiye ikincisi oldum. Sağ gözüm alındı protez takıldı. Göz çukurumda çökme var. Şu anda iki ayrı üniversitede öğrenciyim. Kitaplarım pahalı, Ben bu konuda bana yardımcı olacak hayırseverlerden yardım istiyorum. Ayrıca gözümün en azından düzeltilmesi için yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Büşra Öztürk'ün annesi Sefa İla ise "Kızım Büşra Öztürk 2 yaşlarında gözünden kanser hastalığına yakalandı. Aynı yıl bacağında da kanser çıktı. Hem kemoterapi hem ışın tedavisi aldı. Bu yüzden çok yıprandı. Yoğun bakımda kaldı. Kızımın %80 öleceğini söylediler. Allah'ın mucizesi ile kızım hayatta kaldı. Balcalı Hastanesinde hemşire hanımın hediye ettiği satranç takımı sayesinde satranç oynamaya başladı. Kendi kendine öğrendi. Allah'a şükür şu anda Türkiye ikinciliğine kadar yükseldi. Uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek" dedi.