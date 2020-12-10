Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı - Son Dakika

Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı

10.12.2020 14:25
Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı, System.String[]

GittiGidiyor'da satranç satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı.

GittiGidiyor'da satranç satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 arttı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs döneminde "masa oyunları" kategorisine talep artış gösterdi.

Özellikle Netflix'in popüler dizilerinden The Queen's Gambit, satranç seti satışlarına etki etti. Kasımda GittiGidiyor'da satranç setleri satışında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46'lık artış yaşandı.

Satranç setlerinin yanı sıra Scrabble, Tabu gibi kutu oyunlarına da ilginin arttığı görüldü. Tavla, dama gibi masa oyunlarının satışı ise yüzde 35 arttı.

GittiGidiyor'da en çok masa ve kutu oyunu alışverişi yapan il İstanbul olurken, İstanbul'u, Ankara, Van, Antalya, İzmir, Balıkesir, Bursa, Nevşehir ve Eskişehir takip etti.

Alışveriş yapanların yaş ortalaması ise 20-35 yaş aralığında gerçekleşti.

İstanbul, Netflix, Gambit, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı - Son Dakika Ekonomi


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