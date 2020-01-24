Satranç sayesinde dikkat eksikliği problemini yendi

Doğumundan bir süre sonra doktorların gelişim geriliği teşhisi koyduğu 11 yaşındaki Umut Yıkılmaz, ailesinin ilkokul birinci sınıfa giderken başlattığı satranç sporundaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Asker baba ve sağlık personeli annenin tek çocuğu olarak 2009 yılında dünyaya gelen Umut Yıkılmaz'da, henüz bebekken gelişim geriliği tespit edildi.



Rahatsızlığının tedavisi için eğitim almasına rağmen mesafe katedemeyen Umut, ilkokula başlarken ailesi tarafından satranca yönlendirildi.

Yaklaşık beş yıldır devam ettiği satranç sayesinde rahatsızlığından kurtulan Umut Yıkılmaz, 11 yaş kategorisinde Mardin il ikincisi olarak Antalya'da devam eden Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Satranç Şampiyonası'nda mücadele etme başarısı gösterdi.

"Gelişimini satranca borçluyuz"

Anne Deniz İnan Yıkılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz birkaç aylıkken seslendikleri halde tepki vermeyen Umut'ta bir sağlık problemi olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Sürekli doktor gözetiminde tutulan Umut'a henüz 14 aylıkken Hacettepe Üniversitesinde gelişim geriliği teşhisi konduğunu anlatan Yıkılmaz, bunun üzerine hemen eğitim sürecini başlattıklarını kaydetti.

İlkokul birinci sınıfta satranca başlayan Umut'un, ağır ders programına rağmen satrançtan ödün vermediğini, her zaman severek satranç kursuna gittiğini dile getiren Yıkılmaz, şöyle konuştu:

"Satranç sayesinde şu anda hiçbir sıkıntımız yok. İlkokul öğretmenine sonradan 'Umut'ta gelişim geriliği vardı, artık yok' dedim. 'Yok öyle bir şey' diye inanmadı. Geçen sene kontrollerde hiçbir sıkıntısı olmadığının, sadece biraz dikkat eksikliği olduğu söylendi. Zaten dikkat eksikliği olan çocuklara satranç öneriyorlardı. Dikkat eksikliğinin giderilmesinde satrancın gerçekten çok büyük bir payı var. Gelişimini satranca borçluyuz."

Satranca ara verdi, okuldaki başarısı düştü



Çocuğunun okul ve satranç kursu arasında çok yoğun bir tempoyla çalıştığını belirten Deniz İnan Yıkılmaz, bu nedenle geçen eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında satranca ara vermek zorunda kaldıklarını aktardı.

Daha rahat bir okul döneminde çocuklarının başarısının artmasını beklerken notlarının düştüğünü belirten Yıkılmaz, bu sayede satrancın Umut'un okuldaki başarısına doğrudan etki yaptığını görerek çocuklarını yeniden satranca başlattıklarını kaydetti.



"Sorunum yok"

Umut Yıkılmaz ise satranç sayesinde hayatının çok değiştiğini dile getirdi.

Satrançta başarılı olmak için çok çabaladığını, sürekli taktik aldığını aktaran Yıkılmaz, "Okulum iyi gidiyor, sorunum yok. Geçen sene satranca biraz ara vermek zorunda kalmıştım. İkinci dönem notlarımın düştüğünü fark ettim. Şimdi yeniden satranç oynuyorum." ifadelerini kullandı.



Yıkılmaz, ulusal dereceler elde ederek farklı şehirleri ve ülkeleri görmek istediğini kaydetti.