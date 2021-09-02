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Satranç Sporcuları Hamlelerini Hem Rakiplerine Hem Pandemiye Karşı Yaptı - Son Dakika

Satranç Sporcuları Hamlelerini Hem Rakiplerine Hem Pandemiye Karşı Yaptı

02.09.2021 12:18
Satranç Sporcuları Hamlelerini Hem Rakiplerine Hem Pandemiye Karşı Yaptı, System.String[]

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında bir hafta boyunca sporcular; maske, dezenfektan kullanımı, ateş ölçüm kuralları, kalabalık ortamlarda mesafe kuralları gibi okullarda karşılaşabilecekleri pandemi kurallarına göre de eğitim aldı.

Satranç sporcuları hamlelerini hem rakiplerine hem de pandemiye karşı yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından 1.400'e yakın öğrencinin mücadele ettiği Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında bir hafta boyunca sporcular; maske, dezenfektan kullanımı, ateş ölçüm kuralları, kalabalık ortamlarda mesafe kuralları gibi okullarda karşılaşabilecekleri pandemi kurallarına göre de eğitim aldı.

2021- 2022 Eğitim Öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kalda veliler pandemiden dolayı çocukların sağlıklarından endişe duyarken, öğrenciler de okullarda uygulanacak pandemi kurallarını merakla bekliyor.Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) 7-18 yaş arası binlerce sporcu ve velinin katılımı ile düzenlediği Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları okullarda uygulanacak pandemi kurallarının önceden öğrenilmesi konusunda da bilinirlilik sağlıyor.

"Çocuklarımıza Okullarda Karşılaşacakları Pandemi Kuralları İçin De Eğitim Verdik"

"Çocuklarımız okullardan çok uzak kaldı. Bu süreçte pandemi tüm bildiğimiz sosyal kuralları değiştirdi. Velilerimiz çocuklarımızın okulda uygulanacak pandemi kurallarına uyup uymayacaklarına dair endişe duyuyor. Biz de bu yüzden Türkiye Yaş Gruplarında sadece şampiyona düzenlemedik, çocuklarımızın okullarda karşılaşabilecekleri pandemi zorlukları içinde eğitim verdik" diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarında 7 yaşından 18 yaşına kadar sporcularımız mücadele ediyor. Tüm sporcularımız aynı zamanda öğrenci. Özellikle okulla yeni tanışacak 7-8 yaş grubu çocuklarımız için Şampiyona, pandemi döneminde sosyal ortamlara girip kurallara uyumları konusunda çok önem arz etti. Çocuklarımız kalabalık ortamda maske, dezenfektan kullanma, sosyal mesafeye dikkat etme gibi kritik pandemi kuralları için eğitim aldı ve deneyim kazandı. Satranç sporcularının burada kazandıkları deneyim ile okullar başlayınca zorlanmayacakları ve tüm öğrencilere örnek olacaklarını düşünüyorum."

"Binlerce Çocuğa Şampiyonalarda Pandemi Kuralları EğitimiVerildi"

"Bizler Türkiye Yaş Gruplarında okula başlayacak binlerce çocuğumuza pandemi eğitimi verdik. Velilerimiz tıpkı okullarda olduğu gibi şampiyonalarda çocuklarımızın ihtiyaçlarını çantalarına koyarak, müsabaka alanının dışında çocuklarını görevlilere teslim etti. Tüm açık ve kapalı alanlarımızda en küçük yaş grubunda olan çocuklarımıza dahi maske zorunluluğu getirdik. Şampiyonalarımızın düzenlendiği kongre merkezine maskeli alınan çocuğumuza bir görevli tarafından ateş ölücümü yapıldı. Ardından çocuğumuz termal kameradan geçirildi. Aynı sınıfa girmesi gibi salona girmeden önce maskesini değiştirmesi ve başka birinin maskesini takmaması ya da maskesini çıkarmaması konusunda uyarısı yapıldı. Sonra okulda sırasına oturur gibi masasında sandalyesine oturdu. Ardından sporcumuz ellerini dezenfekte ederek, dezenfekte edilmiş satranç takımları ile karşılaşmaya başladı. Su ve diğer ihtiyaç duyacağı malzemelerde çocukların bireysel olarak kendilerinin alması için kolay ulaşılabilir noktalara bırakıldı. Bir anne olarak içim çok rahat bir şekilde satranç sporcularının okullarda tüm pandemi kurallarına uymakta hemen uyum sağlayacaklarını ve diğer tüm öğrenci arkadaşlarına da örnek olacaklarını söyleyebilirim."

Şimdiden tüm sporcularımıza ve öğrencilerimize okul hayatlarında başarılar diliyor, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim yılının geçmesini umut ediyorum."

TSF Eğitim Kurulu Başkanı Dr. Olgun Kulaç ise "Tüm görevli arkadaşlarımıza pandemi koşullarında turnuvanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin eğitimler verdik" diyerek "Sık sık kuralları tekrarladık. Şu an bir çocuk turnuva salonuna girmeden önce ateşi ölçülüyor, dezenfektan veriliyor ve yedek maskesi ile birlikte maç oynayacağı masaya yerleşiyor. Satranç hayata en yakın oyundur. Satranç için değerli olan hayat içinde geçerlidir. Çocuklar burada pandemi koşullarına karşı sağlıklarını koruma eğitimi almış oldular" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Satranç Sporcuları Hamlelerini Hem Rakiplerine Hem Pandemiye Karşı Yaptı - Son Dakika


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