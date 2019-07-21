Son Dakika Haberleri: Satranç tahtasında Anadolu'nun renkleri
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Satranç tahtasında Anadolu'nun renkleri

1 saat önce

Altındağ Belediyesi, Dünya Satranç Günü dolayısıyla Türkiye Satranç Federasyonu ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ile birlikte ortak bir program düzenledi.

Satranç tahtasında Anadolu'nun renkleri, System.String[]
Altındağ Belediyesi, Dünya Satranç Günü dolayısıyla Türkiye Satranç Federasyonu ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ile birlikte ortak bir program düzenledi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Altındağ belediyesinin her alanda olduğu gibi sporda ve sanatta da vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Spor bir yaşam sanatıdır. Yaşam sanatına destek verdiğiniz takdirde doğruya doğru gidersiniz. Doğru hamleler, güzel hareketler doğurur" diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın bilgi birikimiyle birlikte bu tür projelerin en iyi şekilde yürütüldüğünü ifade eden Karabudak, projelerin insanların ufkunu açtığını ve genişlettiğini kaydetti.

Konuşmacılar arasında olan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrancın dil, din, ırk, cinsiyet farkı, yaş farkı ve fiziksel fark olmaksızın herkesi 64 karede buluşturan yegane bir spor branşı olduğunu belirtti. Öte yandan Tulay, özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların satranç sporunun içinde bulunmasının önemine dikkat çekti.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Kurucusu Akın Gökyay ise sanatsal ve sportif bakımdan satrancın çok önemli olduğunun altını çizerek, satranç sporuna karşı artan ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yıllardır farklı kültürlere temas eden satrancın Anadolu'ya benzetildiği programda, Altındağ Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Anadolu'nun farklı bölgelerini temsilen canlı satranç taşları olarak satranç tahtasında yerini aldı. Canlı taşlarla oynanılan, kazananı ile kaybedeni olmayan turnuva sonunda ise milli birlik ve beraberlik mesajı verildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:37 Kaynak: İHA
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