Malatya'da düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki eğitim merkezleri arasında satranç turnuvası düzenlendi. İki kategoride düzenlenen turnuvada öğrenciler kıyasıya yarıştı. Turnuvanın ilk etabında 7 eğitim merkezindeki öğrenciler öncelikle kendi aralarında yarıştılar. Yapılan karşılaşmalar sonucu her eğitim merkezinde kızlar ve erkekler kategorisinde birinciler belirlendi. Daha sonra eğitim merkezleri arası karşılaşmalar yapıldı. Turnuvada en son yapılan final karşılaşmasıyla ilk üçe girenler belli oldu. Erkeklerde Kernek Külliyesi'nden Abdullah Taha Tosun birinci; Melekbaba Semt Konağı'ndan Sedat Yalçınkaya ikinci ve Özalper Semt Konağı'ndan Ömür Efe Özbey de üçüncü oldu.



Satranç Turnuvasının Kızlar kategorisinde de birinci Kernek Külliyesi'nden çıktı. Firdevs İnalkuş, birinci olurken; Özalper Semt Konağı'ndan Ravza Güler ikinci ve Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi'nden Emine Nur Çiçek de üçüncü oldu. - MALATYA