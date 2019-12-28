Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Satranç Turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi.

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Malatya İnönü Üniversitesi'nde, "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi.


İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından 52 yarışmacının katıldığı "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" nda Alican Alkaş birinci oldu.


"Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" nda ikinci Halil İbrahim Kalkan ve Emrullah Cankurt üçüncü oldu.


Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik'in katılımlarıyla takdim edildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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