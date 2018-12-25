Satranç Turnuvası'ndan Başarıyla Döndüler
1 saat önce
Kütahya'da düzenlenen Satranç Turnuvası'na katılan Emetli öğrenciler, katıldıkları kategorilerde çeşitli dereceler elde ederek isimlerini başarı listesine yazdırdılar.
Kütahya
'da düzenlenen Satranç Turnuvası'na katılan Emetli öğrenciler, katıldıkları kategorilerde çeşitli dereceler elde ederek isimlerini başarı listesine yazdırdılar.
Yapılan müsabakalarda 17 yaş kategorisinde Gazi Emet Anadolu Lisesi
öğrencisi Mustafa Tuna
Özkul birinci olarak altın madalya aldı. 18 Yaş kategorisinde Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Melih Koçata birinci olurken, Halit Akbulut
da üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal
, "Öğrencilerimiz Kaymakamlığımızın açtığı Gazi Emet Spor binasında sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiler. Bunun karşılığını aldığımıza inanıyorum. Bundan sonrası için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:20 Kaynak: İHA
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