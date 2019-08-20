Son Dakika Haberleri: Satranç turnuvası sona erdi
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Satranç turnuvası sona erdi

2 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Kaysermall Alışveriş Merkezi'nin sponsorluğunda düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Kaysermall Alışveriş Merkezi'nin sponsorluğunda düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

17-18 Ağustos tarihleri arasında 148 sporcunun 3 kategoride 6 turda doğru hamle yapabilmek için mücadele ettiği turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve ailelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:16 Kaynak: İHA
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