Son Dakika Haberleri: Satranç Turnuvasına Olimpiyat Koleji Damgası

Satranç Turnuvasına Olimpiyat Koleji Damgası

1 saat önce

Malatya Olimpiyat Koleji il genelinde yapılan Satranç Turnuvasında takım halinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Satranç Turnuvasına Olimpiyat Koleji Damgası, System.String[]
Malatya Olimpiyat Koleji il genelinde yapılan Satranç Turnuvasında takım halinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Satranç Federasyonu tarafından 6-7 Mart tarihlerinde il genelinde okullararası Satranç Turnuvası düzenlendi.

15 okulun katıldığı yarışmada, küçükler kategorisinde Olimpiyat Koleji öğrencileri 1. Oldu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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