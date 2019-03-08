Satranç Turnuvasına Olimpiyat Koleji Damgası

Malatya Olimpiyat Koleji il genelinde yapılan Satranç Turnuvasında takım halinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Malatya Olimpiyat Koleji il genelinde yapılan Satranç Turnuvasında takım halinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.



Satranç Federasyonu tarafından 6-7 Mart tarihlerinde il genelinde okullararası Satranç Turnuvası düzenlendi.



15 okulun katıldığı yarışmada, küçükler kategorisinde Olimpiyat Koleji öğrencileri 1. Oldu. - MALATYA

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