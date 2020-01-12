Satranç turnuvasında 185 sporcu kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Satranç turnuvasında 185 sporcu kıyasıya mücadele etti - Son Dakika Spor

Satranç turnuvasında 185 sporcu kıyasıya mücadele etti

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 185 sporcunun katılımıyla yapılan 2020 Merzifon Satranç Turnuvası, büyük çekişmeye sahne oldu.

Satranç turnuvasında 185 sporcu kıyasıya mücadele etti, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 185 sporcunun katılımıyla yapılan 2020 Merzifon Satranç Turnuvası, büyük çekişmeye sahne oldu.


Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği Amasya, Ankara, Tokat, Çorum ve Samsun illerinden toplam 185 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren satranç turnuvası çekişmeli müsabakalar sonunda tamamlandı.


2012-2013 doğumlular kategorisinde 1. Kemal Bulut, 2. Muhammed Bahadır Şenliler ve 3. İbrahim Kağan Çöl.


2010-2011 Doğumlular kategorisinde 1. Eymen Ahlat, 2. Harun Yekta Şahin ve 3. Emirhan Sert.


2008-2009 Doğumlular kategorisinde 1. Mehmet Ebrar Taştan, 2. Zeynep Ünal ve 3. Ekrem Taha Çınar.


Açık yaş kategorisinde 1.Okan Erol, 2.Talip Kaplan ve 3. Serkan Yılmaz oldu.


Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Fatih Torun, "Dereceye giren ve turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, katılacakları diğer turnuva ve şampiyonalarda başarılar diliyorum. Amacımız gençlerimize sporun her dalını sevdirmek. Her çocuğumuzun en az bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlamak. Bugün de 5 ilimizden 185 sporcumuzun katılımıyla düzenlediğimiz satranç turnuvamızı tamamladık. Turnuva başhakemimiz Hakan Şentürk başta olmak üzere 2 gündür emeği geçen tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

Merzifon, Amasya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Portekizli motosikletçi Gonçalves, Dakar Rallisi'nde öldü
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti

Son Dakika Haberleri
00:54 Juventus, Roma'yı deplasmanda yendi - Son Dakika Spor
00:53 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:53 Adana Demirspor, Ibrahima Kone'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor
00:18 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 92-95 Gaziantep Basketbol - Son Dakika Spor
00:14 Teknik Direktör Robert Prosinecki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
00:10 İspanya Süper Kupası Real Madrid'in - Son Dakika Spor
23:35 Juventus'ta Merih Demiral depremi! Golünü attıktan sonra sakatlandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 03:54:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Satranç turnuvasında 185 sporcu kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]