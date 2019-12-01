Son Dakika Haberleri: Satranç turnuvasında 40 kilogram hamsi dağıtıldı
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Satranç turnuvasında 40 kilogram hamsi dağıtıldı

6 saat önce

Akçakoca ilçesinde "1. Palamut Festivali ELO Satranç Turnuvasında" sporculara yaklaşık 40 kilogram hamsi ikram edildi.

Satranç turnuvasında 40 kilogram hamsi dağıtıldı, System.String[]

Akçakoca ilçesinde "1. Palamut Festivali ELO Satranç Turnuvasında" sporculara yaklaşık 40 kilogram hamsi ikram edildi.

Akçakoca Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde, Belediye Nikah Salonu'nda dün başlayan turnuvada yaklaşık 40 kilogram hamsi, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz tarafından sporculara dağıtıldı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Satranç turnuvası çok güzel şekilde geçiyor. Yaklaşık 40 kilogram hamsi aldık. Minik çocuklara dağıtımını yaptık. Bu tür etkinlikleri belediye olarak katkılarımız devam edecek. Her yıl yapacağız. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlarla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız. Bu yıl çok güzel geçti. Gençlerimize başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Satranç Federasyonu Akçakoca İlçe Temsilcisi Hayrettin Atban da Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek turnuvanın geleneksel hale gelmesini temenni etti.

Turnuva, başarılı öğrencilere ödül verilmesiyle sona erecek.

Akçakoca, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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