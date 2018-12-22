Satranç Turnuvasında 80 Sporcu Yarıştı

Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında il birincisi belirlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında il birincisi belirlendi.



Zeytçioğlu İlkokulunda gerçekleştirilen Satranç turnuvasında İl birincisi Ömer Polat oldu. Polat, Kilis'i Antalya'da yapılacak olan finallerde temsil edeceği bildirildi. 80 sporcunun yarıştığı turnuvada birinci Ömer Polat, ikinci Nurullah Avanoğlu,, üçüncü ise Kazım Kaya oldu. Ayrıca görme engelli sporcu Mustafa Zorlu'ya en centilmen sporcusu seçilerek madalya ile ödüllendirildi. Dereceye girenlere, Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı ile Şube Müdürü Ayhan Çivit tarafından verildi. - KİLİS

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