Son Dakika Haberleri: Satranç Turnuvasında 80 Sporcu Yarıştı

Satranç Turnuvasında 80 Sporcu Yarıştı

7 saat önce

Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında il birincisi belirlendi.

Satranç Turnuvasında 80 Sporcu Yarıştı, System.String[]
Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında il birincisi belirlendi.

Zeytçioğlu İlkokulunda gerçekleştirilen Satranç turnuvasında İl birincisi Ömer Polat oldu. Polat, Kilis'i Antalya'da yapılacak olan finallerde temsil edeceği bildirildi. 80 sporcunun yarıştığı turnuvada birinci Ömer Polat, ikinci Nurullah Avanoğlu,, üçüncü ise Kazım Kaya oldu. Ayrıca görme engelli sporcu Mustafa Zorlu'ya en centilmen sporcusu seçilerek madalya ile ödüllendirildi. Dereceye girenlere, Türkiye Satranç Federasyonu Kilis Temsilcisi Gönül Çelen, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı ile Şube Müdürü Ayhan Çivit tarafından verildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:49 Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Spor
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