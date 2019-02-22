Son Dakika Haberleri: Satranç Turnuvasında 985 Sporcu Yarıştı

Satranç Turnuvasında 985 Sporcu Yarıştı

1 saat önce

Denizli'de 985 çocuk ve genç okul sporlarında gerçekleşen satranç turnuvasında ter döktü.

Satranç Turnuvasında 985 Sporcu Yarıştı, System.String[]
Denizli'de 985 çocuk ve genç okul sporlarında gerçekleşen satranç turnuvasında ter döktü.

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okul Sporları Satranç Mahalli Yarışmaları bu hafta tamamlandı. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençlerde kız ve genel kategorisinde gerçekleşen yarışmalarda 980 sporcu yarıştı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı turnuvaya 197 takım ve 985 sporcu katıldı. Her geçen gün ilginin arttığı ve yararları herkes tarafından bilinen beyin sporu satranç Denizli'de de gelişimini sürdürüyor. En son yapılan okul sporları yarışmalarına sadece şehir merkezinden değil, Tavas, Kale ve Çivril ilçelerinden de katılım oldu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:44 Kaynak: İHA

Denizli, Spor
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