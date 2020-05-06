Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

6 saat önce

Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle organize edilen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, System.String[]

Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle organize edilen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Online satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilerden birinci olanlara ödülleri, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel tarafından evleri ziyaret edilerek takdim edildi.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Turnuvamız oldukça güzel ve verimli geçti. Üstün başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, katılan tüm öğrencilerimize ve bu organizasyonun düzenlenmesinde bizlere destek olan Akşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Öncel ise turnuvanın, öğrencilerin zekasını ve yeteneklerini ölçme noktasında fırsat olduğunu belirterek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Dereceye giren diğer öğrencilerin ödül ve madalyalarının ise okul müdürleri tarafından verileceği bildirildi.

23 Nisan, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:34 Kaynak: AA


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