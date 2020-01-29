Satranç turnuvasında ikinci oldu - Son Dakika
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Satranç turnuvasında ikinci oldu

6 saat önce

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ve 21 satranç sporcusunun katıldığı "Hızlı Satranç Turnuvası açık kategoride" Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü satranç antrenörü Emre Bayram ikinci oldu.

Satranç turnuvasında ikinci oldu, System.String[]

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ve 21 satranç sporcusunun katıldığı "Hızlı Satranç Turnuvası açık kategoride" Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü satranç antrenörü Emre Bayram ikinci oldu.


Çok çekişmeli geçen ve zorlu rakiplerin yer aldığı müsabakalarda Pazaryerili sporcu Emre Bayram yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanarak ikinciliği Pazaryeri'ne getirdi. İlk beşe giren sporculara madalyaları il temsilcisi tarafından verildi.


Halk Eğitimi Merkezi'nin satranç kurslarında antrenör olarak görev yapan sporcu Emre Bayram, önümüzdeki Şubat ayında yapılacak yarışmalara, kursiyerleriyle birlikte yoğun bir çalışma temposuyla hazırlandığını kaydetti. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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