Son Dakika Haberleri: Satranç turnuvasında ter döktüler
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Satranç turnuvasında ter döktüler

31 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Satranç turnuvasında ter döktüler, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda 2 gün süren heyecan dolu satranç turnuvasına 175 sporcu katıldı. Turnuva Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un açılış hamlesiyle başladı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Dereceli sporculara madalyaları Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, antrenörler, hakemler ve veliler takdim etti. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:14 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Sivas, Spor
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