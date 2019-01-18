Son Dakika Haberleri: Satranç Turnuvasının Galipleri Ödüllerini Aldı

Satranç Turnuvasının Galipleri Ödüllerini Aldı

36 dakika önce

Efeler Belediyesi, Aydın Lisesi Mezunları Derneği (ALMED) ve Türkiye Spor Federasyonu Aydın İl Temsilciliği tarafından organize edilen 'Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Satranç Turnuvasının Galipleri Ödüllerini Aldı, System.String[]
Efeler Belediyesi, Aydın Lisesi Mezunları Derneği (ALMED) ve Türkiye Spor Federasyonu Aydın İl Temsilciliği tarafından organize edilen 'Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Zeka, disiplin ve özveriye dayanan satranç sporuna destek olmak adına Aydın Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın ilk hamlesini Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, ALMED Başkanı Selma Böceklioğlu Dündar ve Türkiye Spor Federasyonu Aydın Satranç İl Temsilcisi Mustafa Yavuz yaptı.

12-13 Ocak tarihleri arasında, ELO Açık, UKD Açık 10 yaş ve altı, 8 yaş ve 7 yaş olmak üzere 5 ayrı kategoride Aydın Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada, dereceye giren sporcular kariyerleri adına da önemli olan puanları hanelerine yazdırmayı başardı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale gelen turnuvada, TSF satranç yarışmaları talimatları ve uygulama yönergeleriyle FIDE satranç kuralları geçerli oldu. Rekabetin üst düzeyde yaşandığı turnuvada çeşitli illerden de katılan toplam 160 sporcu mücadele etti.

İki gün süren ve yoğun katılımla gerçekleşen turnuva 7 yaş altı, 8 yaş altı, 10 yaş altı, Açık ve A(ELO) kategorisi olmak üzere 5 kategoride yapılırken, dereceye girenlerin ödüllerini Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Yusuf Kalın, ALMED Başkanı Selma Böceklioğlu Dündar, Türkiye Spor Federasyonu Aydın Satranç İl Temsilcisi Mustafa Yavuz'un elinden aldı.

Turnuvada her kategori için final sıralamasında dereceye giren sporculara madalya kupa, yarım ve çeyrek altın, gram altın ile sürpriz hediyeler ödül olarak verildi. Ödül töreninde tüm katılımcılar ve ALMED Başkanı Selma Böceklioğlu Dündar, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın kendilerine verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek" Başkanımız Mesut Özakcan üç yıldır bizlere destek veriyor. Bir kez daha Sayın Başkanımıza bizlere bu imkanı sağladığı için derneğim ve tüm satranç sporcuları adına teşekkür ederim "dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Efeler, Spor
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