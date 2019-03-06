"Satranç Ustalarından Umut Hamlesi"

Kitvak yararına, Konak Rotary Kulübü tarafından 9-10 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek "2019 Yılı Satranç Turnuvası" hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

Konak Rotary Kulübü'nün bu yıl beşincisini düzenleyeceği ve gelenekselleşmesini hedeflediği satranç turnuvası her yıl bir sivil toplum kuruluşu yararına yapılıyor. Bu yıl Kitvak yararına ve İzmirimiz'in güzide kulüplerinden Altay Spor Kulübü'nün ve İzmir'in simge isimlerinden merhum Erdoğan Tözge anısına düzenlenecek turnuva, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek.