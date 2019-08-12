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Satranç ve Dama Sevenler Derneği'ne kumar baskını

1 saat önce

Eskişehir'de bulunan Satranç ve Dama Sevenler Derneği'nde kumar oynadıkları ihbarını alan ekipler 85 kişiye 320'şer lira para cezası kesti.

Satranç ve Dama Sevenler Derneği'ne kumar baskını, System.String[]
Eskişehir'de bulunan Satranç ve Dama Sevenler Derneği'nde kumar oynadıkları ihbarını alan ekipler 85 kişiye 320'şer lira para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'nde bulunan Santranç ve Dama Sevenler Derneği'nde kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine operasyon düzenleyen ekipler, dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 85 kişi ile dernek yöneticisini gözaltına aldı. Dernekte bulunan tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan 85 kişi, 320'şer lira para ceza verilerek serbest bırakıldı. 'Kumar oynatmak için yer ve imkan temini' suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan dernek yöneticisinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
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