Son Dakika Haberleri: Satranç ve Dama Severler Derneği'ne kumar baskını
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Satranç ve Dama Severler Derneği'ne kumar baskını

1 saat önce

Eskişehir'de Satranç ve Dama Sevenler Derneği'nde kumar oynadıkları belirlenen 87 kişiye 320'şer lira ceza uygulandı.

Satranç ve Dama Severler Derneği'ne kumar baskını, System.String[]

Eskişehir'de Satranç ve Dama Sevenler Derneği'nde kumar oynadıkları belirlenen 87 kişiye 320'şer lira ceza uygulandı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı özel bir ekip, İstiklal Mahallesinde çalıştırılan Satranç ve Dama Severler Derneği'ne operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 87 kişi ile dernek yöneticisi gözaltına alınırken, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 87 kişiye 320'şer lira olmak üzere toplam 27 bin 840 lira ceza verilerek serbest bırakıldı. 'Kumar oynatmak için yer ve imkan temini' suçunu işlediği iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan dernek yöneticisi 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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