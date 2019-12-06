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Satrancın büyük ustası Karpov, Mersin'e geliyor

6 saat önce

Satrancın yaşayan efsanesi, yedi kez dünya şampiyonu olan Büyük Usta (GM) Anatoly Karpov, Mersinli satrançseverlerle buluşmaya geliyor.

Satrancın büyük ustası Karpov, Mersin'e geliyor, System.String[]

Satrancın yaşayan efsanesi, yedi kez dünya şampiyonu olan Büyük Usta (GM) Anatoly Karpov, Mersinli satrançseverlerle buluşmaya geliyor. GM Karpov, yarın Mersin'de satranç sporcularına, antrenörlerine ve katılımcılara seminer verecek, simultane satranç gösterisi yapacak.


Karpov ve Türk satranç ailesinin buluşması, Rosatom'un sponsorluğunda 8-14 Aralık tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenecek olan '2019 Engelliler İçin 1'inci FIDE Konfederasyon Kupası' öncesinde gerçekleştirilecek etkinliklerden biri olarak hayata geçirilecek.


Satranç tarihinin en büyük sporcularından biri olarak kabul edilen Karpov'u Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Karpov, dünya şampiyonlukları yanında satranç sporunda farklı stili ile bir çığır açmış, 9 kere Satranç Oscar'ını kazanmış, dünyaca ünlü satranç okulları ile de eğitmen kimliği ile öne çıkmış çok özel bir sporcu. Sporcularımızı, antrenörlerimizi Karpov ile bir araya getirerek, onun deneyimlerinden yararlanmalarını, bu sporun evrensel ruhunu hissetmelerini istiyoruz. TSF olarak, satranç sporunun gelişmesi, Türk satrancının büyümesi için elimizi taşın altına koymaya, proje üretmeye, Türkiye için hamle yapmaya devam edeceğiz" dedi.


"Satranç sadece bir spor değil, problem çözme konusunda bir öğrenme aracıdır" diyen Karpov, "2019 Engelliler İçin Birinci FIDE Konfederasyon Kupası" kapsamında Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek, ardından sporcu ve antrenörlerin katılacağı bir seminer verecek. Mersin'de düzenlenecek etkinlik kapsamında Karpov'un Türk oyuncularla simultane gösterisinin yanı sıra, açılış törenini FIDE Asbaşkanı Akaki Iashvili'nin ile FIDE Asbaşkanı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın yapacağı bir Yıldırım Satranç Turnuvası da düzenlenecek. Karpov'un katılacağı etkinlikler, imza ve ödül töreni ile son bulacak. - MERSİN

Mersinli, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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