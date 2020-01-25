Satrancın şampiyonları ödüllerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Satrancın şampiyonları ödüllerini aldı - Son Dakika Spor

Satrancın şampiyonları ödüllerini aldı

7 saat önce

ANTALYA'da 2 bin 557 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödül verildi.

Satrancın şampiyonları ödüllerini aldı, System.String[]

ANTALYA'da 2 bin 557 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödül verildi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası sona erdi. 7 gün süren şampiyonaya 81 ilden 2 bin 557 sporcu katıldı. Turnuvanın son gününde düzenlenen törende kategorisinde dereceye giren sporculara madalya verildi. Törende sporcular, velileri, teknik heyet olmak üzere 7 bin kişilik satranç ailesi bir araya geldi. Törende en küçük sporcular Yağmur Kahya ile Reha Zengin ve kıdemli sporcu Hayati Topaloğlu'na ödül verildi. Madalya kazanan sporcuların milli takıma seçilmeye ve uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığı belirtildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonada çekişmeli, heyecanlı müsabakalar yapıldığını anlattı. Şampiyonanın öneminden değinen Tulay, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Şampiyonada 7 yaşından 77 yaşına sporcuların bir araya geldiğini vurgulayan Tulay, şampiyonaya giren her sporcunun da sonraki turnuvalarda başarı kazanması için çalışmalarına devam etmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törene katılanlar

Salondan detay

Başkan Gülkız Tulay konuşma

Ödül verilmesi


- Antalya
Antalya, Türkiye, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Barcelona'nın resmi hesabından Elazığ paylaşımı: Geçmiş olsun
Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak Buse Varol, ülkenin Elazığ için ağladığı günde kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 01:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Satrancın şampiyonları ödüllerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]