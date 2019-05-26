Son Dakika Haberleri: Satrancın şampiyonu belli oldu

Satrancın şampiyonu belli oldu

9 saat önce

Türk Metal Sendikası Sosyal ve Kültürel Kulüpleri Bursa şubelerinin düzenlediği satranç turnuvasının şampiyonu belli oldu.

Satrancın şampiyonu belli oldu, System.String[]
Türk Metal Sendikası Sosyal ve Kültürel Kulüpleri Bursa şubelerinin düzenlediği satranç turnuvasının şampiyonu belli oldu. Turhan Güngör şampiyonluk ipini göğüslerken, Ercan Toklu 2'inci, Ender Kaplan İse 3'üncü oldu.

Türk Metal Sendikası Sosyal ve Kültürel Kulüpleri Bursa şubelerinin üyesi onlarca metal işçileri satranç turnuvasında bir birini yenmek için kıyasıya mücadele etti. Türk Metal Sendikası Bursa Sosyal Tesislerinde gerçekleşen turnuva İsviçre usulü puanlama sistemiyle oynandı. İlk günü büyük kapışmanın sahne aldığı turnuvada, ikinci günde elemeyi geçen işçiler ilk üçe girmek için çaba sarf etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvada Turhan Güngör şampiyonluk ipini göğüslerken, Ercan Toklu 2'inci, Ender Kaplan İse 3'üncü oldu. İlk üçe girenin ailesiyle 1 haftalık hediye tatil kazandığı turnuvanın kupalarını Türk Metal Sendikası Bursa Şubeleri başkanlarından Mustafa Tüfekçi, Nizamettin Bilik ve Ömürlü Bayram takdim etti.

Türk Metal Sendikası Bursa 2 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Sefa Aydın ise, her geçen gün çekişmelerin kızıştığını ve herkesin büyük keyif aldığını söyledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:24 Kaynak: İHA
Bursa, Güncel
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