Satrancın Usta Kadınlarının Şampiyonluk Mücadelesinde Geri Sayım

"Satrançta kadınlarımızın şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesecek" diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Kadın sporcu sayısını artırmak için sayısız güzel çalışmaya imza atıyoruz. Sonuçlarını da almaya başladık. Satrançta kadın sporcu sayısı 2012 yılında 47 bin 340 iken, 2019 yılı itibari ile bu sayı 302 bin 324'e ulaştı. 7 yılda sporcu sayımızı 6 kat artırdık. Bu rekor sayıda yaklaşık 10 yılı aşkın süredir güzel bir iş birliği yürüttüğümüz Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş'nin de katkısı büyük" şeklinde konuştu.

METE ZADİL: "SATRANÇTA DA ARZUM VAR"

Şampiyonanın sponsorluğunu üstlenen Arzum markasının CEO'su Mete Zadil şu sözleri söyledi:

"52 senedir birçok alanda kadınların yanında olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 11 yıldır üstlendiğimiz Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuzla 'Satrançta da Arzum Var' diyoruz ve bu alanda da onları destekliyoruz. Şampiyonanın heyecanı her yıl biraz daha artıyor. Arzum olarak, Satranç alanındaki potansiyelin her geçen sene artması bizi de heyecanlandırıyor. 2012 yılında federasyonun ilk kadın başkanı olan Gülkız Tulay'a da satranç sporuna katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tulay, uzun yıllar federasyondaki tek kadın başkanımızdı. Şu an Türkiye'de 63 spor federasyonunun 3 kadın başkanı var, bu sayının önümüzdeki yıllarda artması en büyük dileklerimiz arasında yer alıyor."

'JUDIT POLGAR'LARIMIZ OLSUN DİYE MÜCADELEMİZ

"Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın satranç oyuncusu kabul edilen Judit Polgar gibi sporcularımız neden olmasın ki? Bu Türkiye için en büyük hedefimiz" ifadelerini kullanan Tulay, sporcu sayısının artmasının bu sporda kadınların başarısını da artıracağına dikkat çekti. Annelere "Lütfen kızlarınıza satranç oynatın, onları bu spora teşvik edin" diye seslenen TSF Başkanı şunları söyledi:

"Satranç sporu çok yönlü düşünmeye, harekete geçmeye, sebep sonuç ilişkisi kurmaya yönlendiriyor. Bu nedenle de daha çok kızımızın bu spora gönül vermesini istiyoruz. Eğer evlerde aileler ve okullarda öğretmenler desteklerse daha fazla kızımız bu sporun içinde yer alacaktır. Bu spor hayalleri, hedefleri büyüten, güzellikleri çoğaltan bir spor. Bu sporla tanışan her kızımız bilin ki birer Judit Polgar olmaya aday. İşin sırrı disiplinle çalışmak, hedefe doğru sağlam adımlarla yürümek.

GÜZEL HİKAYELERDE SATRANÇ İMZASI VAR

Satranç Federasyonu'nun ilk kadın Başkanıyım. Satrançla büyüyen, şampiyonluklara imza atan iki evladım sayesinde bu sporun içine girdim. Satrancın hayatları nasıl şekillendirdiğini ve neleri değiştirdiğini her gün bu ülkenin farklı köşelerinde nasıl güzel hikayelere vesile olduğunu görüyorum. Satrançla hayatını kazanan kadınlarımız, bu sporu annesine öğreten sporcularımız var. Doğudan batıdan gelecek için ümit vadeden kızlarımız var. Bu spor disiplin işi, çalışma işi. Satranç sporunda kadınların varlığını güçlendirmek için, kızlarımızın bu sporun kazanımlarından faydalanmaları için mücadele ediyoruz. Bu özel şampiyonanın sponsorluğunu üstlenen 'Arzum' markasının kadınlara inancı ve güveni tam. Türkiye'de satranç sporunun gelişmesi ve güçlenmesi için Arzum'un verdiği desteğin, diğer markalara da örnek olması gerektiği düşüncesindeyim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de içinde olduğu hafta boyunca, Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nda güçlü kadın sporcularımızın mücadelesine şahit olacağız. Arzum'un 'sen dokunursun değişir dünya' sloganı ile altını çizdiği gibi gerçekten de kadınlar elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyor. 'Mücadelenin böylesi görülmedi' diyeceğimiz heyecanlı, güzel bir şampiyona olacak. 9 turluk zorlu maratonda yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."