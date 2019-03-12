Son Dakika Haberleri: Satrancın Ustaları Bu Kez Çocuklara Umut Oldu

Satrancın Ustaları Bu Kez Çocuklara Umut Oldu

1 saat önce

Konak Rotary Kulübü'nün beşincisini düzenlediği geleneksel Satranç Turnuvası bu yıl KİTVAK yararına Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşti.

Satrancın Ustaları Bu Kez Çocuklara Umut Oldu, System.String[]

Turnuvaya katılan 285 sporcu lösemili çocuklara umut olmak için yarıştı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Konak Rotary Kulübü her yıl farklı bir kurum adına düzenlediği ve geleneksel hale gelen satranç turnuvasını bu yıl Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) yararına gerçekleştirdi. İlk kez 1991 yılında İzmir'de lösemili çocuklara maddi ve manevi destek vermek amacıyladernek olarak kurulan, 1995 yılında vakfa dönüşen merkez kurulduğu günden bu güne kanser hastası çocuk ve erişkinlere destek olmayı sürdürüyor.

Konak Rotary Kulübü tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda,Rotaryen Erdoğan Tözge anısına ve KİTVAK yararına düzenlenen Konak Rotary Geleneksel Satranç Turnuvasında derece alan sporculara yarışmanın finalinde yapılan törenle 4 kategoride 31 adet altın, 16 satranç kitabı ve 50 adet madalya verildi. Satranç sporunun büyük ustaları olan 2 GM (Grand Master), 3 IM (International Master), 6 FM (Fide Master) ve 2 CM (Candidate Master) olmak üzere toplamda 13 ünvanlı sporcunun da yarıştığı, son derece çekişmeli ve üst düzey satranç maçlarının oynandığı A Kategorisinde, FM Rashad ZEYNALLI, 2. GM Vugar RASULOV ve 3. IM Mert YILMAZYERLİ oldu. Turnuvanın B kategorisinde,birinci Şiar ALGÜNERHAN, ikinciAlihan AYDEMİR ve üçüncü Utku IŞIL, Turnuvanın C kategorisinde,birinciRamazan Berke YALÇINKAYA , ikinci Salih Efecan KÜÇÜK ve üçüncü Görkem ÖZER, Turnuvanın D kategorisinde,birinciHasan KURT, ikinci Cansın YAVUZ ve üçüncü Ayda Lara AKBULAK oldu. Açık kategori birincisi FM Rashad ZEYNALLI'ya KİTVAK özel ödülü verildi.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu Konak Rotary Kulübü tarafından bu yıl KİTVAK yararına, merhum Erdoğan Tözge anısına düzenlenen turnuvanın finalinde, bir sonraki hamleyi düşünerek düşünce yapısını olması gerektiği hale getiren, geliştiren, ilerleten çok faydalı bir zihin sporu olan satrancın düzenlenen bu turnuvada çok yönlü fayda sağlayan bir etkinlik olduğuna değinerek yarışmaya katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:26 Kaynak: Bültenler

Konak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi Hükümlüsünün, Eşiyle Birlikte Hazırladığı Korkunç Plan Deşifre Oldu Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok 500 Liralık Erik Çağlasının Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:55:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Satrancın Ustaları Bu Kez Çocuklara Umut Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]