Son Dakika Haberleri: Satrancın Ustaları Merkezefendi'de Yetişiyor

Satrancın Ustaları Merkezefendi'de Yetişiyor

1 saat önce

Merkezefendi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Spor Eğitim Merkezi'nde satranç eğitimi alan 5-6 yaş grubu öğrenciler için kurs bitirme töreni düzenlendi.

Satrancın Ustaları Merkezefendi'de Yetişiyor, System.String[]
Merkezefendi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Spor Eğitim Merkezi'nde satranç eğitimi alan 5-6 yaş grubu öğrenciler için kurs bitirme töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Subaşıoğlu, satranç ustalarının artık Merkezefendi'de yetiştiğini söyledi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırılan Selçukbey Spor Eğitim Merkezi farklı alanlarda kurs vermeye devam ediyor. Futbol, basketbol, tenis ve satranç gibi birçok alanda verilen kurslar, uzman antrenörler tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor. Bu kapsamda 3 ay önce başlatılan satranç kursu, 5-6 yaş grubu mezunlarını verdi. 48 çocuk kursiyerin kurs bitirme töreninde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, belediye olarak her zaman spora ve sporcuya destek olduklarını belirterek, "En çok yatırımı eğitime ve spora yaptık. Selçukbey Mahallemize kazandırdığımız Spor Eğitim Merkezimizde yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız ücretsiz hizmet alıyor. Basketboldan futbola, tenisten satranca kadar her dalda eğitim veriyoruz. Satranç ustaları artık Merkezefendimizde, Spor Eğitim Merkezimizde yetişiyor. Bugün de burada 5-6 yaş grubundaki satranç kursiyerlerimizin kurs bitirme törenine katıldık. Kursu başarıyla tamamlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:45 Kaynak: İHA

Tenis, basketbol, Futbol, Merkezefendi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Efsane Futbolcu Del Piero, ABD'de Takım Sahibi Oldu Genç Hakemden Acı Haber

Ali Gültiken'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı Ünlü İsimler, Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Skorunu Tahmin Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:42:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Satrancın Ustaları Merkezefendi'de Yetişiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]