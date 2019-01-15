Satrançla Geleceğe Doğru Hamle
1 saat önce
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Doğru Hamlede Buluşalım'projesi kapsamında 2 bin 342 öğrenciye satranç takımı dağıttı.
Balıkesir
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Doğru Hamlede Buluşalım'projesi kapsamında 2 bin 342 öğrenciye satranç takımı dağıttı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Doğru Hamlede Buluşalım" satranç projesi ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. Sınıfta okuyan 4 bin 612 öğrenciye satranç eğitimi veriliyor. Karesi
ilçesinde Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projemize destek veren Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Türkiye
Satranç Federasyonunun işbirliği ile "Doğru Hamlede Buluşalım" satranç projesi hayata geçirildi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında İlkokul 1.sınıfta eğitim gören 2 bin 342 öğrenciye satranç takımı ve eğitim kitapçığı dağıtılıp, Satranç Öğretme Eğitimi alan sınıf öğretmenler ve uzman antrenörler tarafından okullarda öğrencilere haftada 1 gün, 2 saat kendi sınıflarında eğitim verildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:49 Kaynak: İHA
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