Son Dakika Haberleri: Satrançla Geleceğe Doğru Hamle

Satrançla Geleceğe Doğru Hamle

1 saat önce

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Doğru Hamlede Buluşalım'projesi kapsamında 2 bin 342 öğrenciye satranç takımı dağıttı.

Satrançla Geleceğe Doğru Hamle, System.String[]
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Doğru Hamlede Buluşalım'projesi kapsamında 2 bin 342 öğrenciye satranç takımı dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Doğru Hamlede Buluşalım" satranç projesi ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. Sınıfta okuyan 4 bin 612 öğrenciye satranç eğitimi veriliyor. Karesi ilçesinde Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projemize destek veren Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonunun işbirliği ile "Doğru Hamlede Buluşalım" satranç projesi hayata geçirildi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında İlkokul 1.sınıfta eğitim gören 2 bin 342 öğrenciye satranç takımı ve eğitim kitapçığı dağıtılıp, Satranç Öğretme Eğitimi alan sınıf öğretmenler ve uzman antrenörler tarafından okullarda öğrencilere haftada 1 gün, 2 saat kendi sınıflarında eğitim verildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:49 Kaynak: İHA

Türkiye, Karesi, Balıkesir, Spor
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